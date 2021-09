Il 3 ottobre la Walser Häpla Fest, la festa della patata tipica di Formazza

Torna domenica 3 ottobre, nell'area feste di Valdo, l'annuale appuntamento che celebra la tipica patata walser di Formazza.

Edizione più ridotta a causa del Covid-19 ma sempre tutta da gustare.



Annullate la cena gourmet e quelle nelle case walser, resta la degustazione dei prelibati gnocchi dalla forma irregolare ma con la tipica “righetta”.



Per poter accedere al capannone dove dalle ore 11.00 si potrà pranzare, sarà indispensabile il Green Pass, resta libero l’accesso nelle aree aperte dove sarà possibile acquistare le pregiate patate.



Il progetto “Pomatt!” coinvolge una rete di piccoli agricoltori locali che hanno saputo rivalorizzare le tradizionali patate della Val Formazza.



Lo storico Enrico Rizzi, asserisce che si può datare l’utilizzo di questo tubero intorno al ‘700/800 quando le grandi carestie costrinsero gli abitanti delle Alpi a cibarsi di patate.



Fu allora che i walser di Formazza iniziarono la coltivazione a livello familiare e grazie al loro impegno, alla dedizione e perseveranza proprie dei popoli walser, in Val Formazza sono custodite ad oggi tre varietà di cultivar di grande pregio.



Varietà locali di patata, che hanno ottenuto la Denominazione Comunale (De.Co) e il relativo disciplinare per la coltivazione:



“POMATTER HÄPFLA” - Tubero di media pezzatura, con pasta gialla e buccia rossastra.



WALSER - Tubero di pezzatura medio-piccola, con pasta gialla e buccia gialla.

“ROTI ÖIGJÉ” - Tubero di pezzatura medio-grande, a pasta gialla e buccia gialla con occhi di colore rosso.



Il cuore della rassegna formazzina resta l’area di Valdo ma anche i ristoranti del paese offriranno le loro specialità a base di patate walser, da non perdere la raclette.

Degustazioni e vendita anche di altri prodotti del territorio: Bettelmatt, burro, salumi, miele, birra e vini ossolani.



In caso di maltempo la festa sarà annullata.



Info: prolocoformazza@libero.it - Tel. 0324.63059.