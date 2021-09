A Macugnaga la tradizionale battitura della segale

La panificazione per la gente Walser di Macugnaga era un momento importante della vita comunitaria, un misto tra la festa popolare e il rito. Il pane veniva cotto una volta all’anno nei forni Ofe* frazionali.



In questi giorni a Macugnaga si procede alla raccolta e alla battitura della segale (Rogge in Titsch).



Gli "uomini del forno" (Ove Mandjini) battono le spighe di segale con il correggiato (Pflegal).



I chicchi verranno poi messi ad asciugare prima di essere sottoposti alla macinazione e ottenere così la farina.



Una parte dei preziosi chicchi sarà utilizzata per la semina che avverrà a breve.

Senza dimenticare, come ricorda Lino Bettoli: "Bruot und Wurst und eswas andersch far den Durst" (Pane e salame e qualche cosa per la sete).



E il pane nero tornerà a cuocere nel forno frazionale del Dorf, sabato 2 ottobre durante la manifestazione internazionale Lo Pan Ner, il pane che unisce le Alpi.