Il forte legame tra cane e padrone: La storia di Lisa e Gianni in moto sino al Colle del Nivolet

Il legame d’affetto che si instaura tra cane e padrone è forte ed indissolubile e come tante persone affezionate al proprio animale, anche Gianni Brandalese di Vigliano ha deciso di vivere preziosi attimi con la sua Lisa, una bulldog francese di 5 anni.

“L’ho abituata a stare sempre con me fin da quando era piccola, in tutti i miei momenti liberi l’ho sempre portata con me”. Fa parte ormai della famiglia formata con la sua compagna ed insieme hanno fatto numerosi viaggi, dalle vacanze al mare ai giri in bicicletta fino alle gite in moto, come quella fino al colle del Nivolet accucciata nel bauletto ben assicurata con le sue cinture di sicurezza.

Il vincolo che ci lega al nostro amico a quattro zampe è sia fisico che emotivo: un animale domestico ha bisogno del nostro supporto per essere nutrito, pulito e portato a spasso. In cambio riesce a donare fedeltà e amore incondizionato. Questo scambio di attenzioni ci porta ad affezionarci incredibilmente al nostro amico peloso, fino a renderlo parte integrante della nostra vita.

Un cane cambia le nostre abitudini quando entra a far parte della nostra quotidianità, ci obbligano ad uscire anche se piove per i loro bisogni, a legarci a determinati orari per provvedere al loro nutrimento, a preoccuparci per il loro stato d’animo se li lasciamo troppo da soli in casa mentre andiamo a lavorare. Ma tutto questo è un piccolissimo prezzo da pagare per la felicità di trovare il loro musetto sulla porta di casa al nostro arrivo, allo scambio di coccole sul divano quando guardiamo la tv, alle tante possibilità di esplorare posti nuovi con un amico fidato, alla compagnia che riescono a fare anche solo sedendosi vicino alla nostra scrivania mentre siamo in smart working. Migliorano la nostra vita sia a livello psicologico, facendoci sentire amati e necessari, che fisico, allontanando i rischi di allergie, malattie e patologie cardiache aiutandoci a migliorare il nostro stile di vita.