Le previsioni meteo per il fine settimana

L'avvicinamento di una depressione atlantica al nordovest italiano determina nuvolosità irregolare e deboli piovaschi su zone pedemontane alpine, in estensione all'Appennino nella giornata di oggi. “Domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - l'approfondimento della saccatura sulla penisola iberica convoglierà flussi sudoccidentali umidi sulla regione determinando un graduale peggioramento del tempo, più marcato nella giornata di lunedì”.

SABATO 2 OTTOBRE 2021

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso con parziali schiarite sul settore meridionale. Precipitazioni: piovaschi e rovesci sparsi, di intensità debole o localmente moderata, a ridosso delle zone montane e pedemontane alpine occidentali e settentrionali al mattino, in estensione ai rilievi meridionali nel pomeriggio e al settore orientale in serata. Zero termico: stazionario sui 3100 m a nord e in aumento sui 3400-3500 m a sud. Venti: moderati sudoccidentali sulle Alpi e deboli meridionali sull'Appennino in intensificazione nel pomeriggio; deboli dai quadranti settentrionali in pianura in rotazione da est nel pomeriggio

DOMENICA 3 OTTOBRE 2021

