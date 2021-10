Enaip, tirocini all’estero per giovani disoccupati con il progetto Star

A tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati Piemonte e attualmente disoccupati, EnAIP Piemonte, con il progetto STAR - Skilled and Trained AbRoad, offre l’opportunità di vivere un’esperienza di tirocinio all’estero, della durata di 4 mesi, completamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

I beneficiari del progetto verranno inseriti in tirocinio in aziende o istituzioni attive in ambito culturale, architettonico, turistico-alberghiero, informatico-gestionale, di comunicazione, marketing e del terzo settore in uno dei seguenti Paesi: Francia, Spagna, Malta, Regno Unito (salvo restrizioni) e Irlanda.

L’obiettivo di STAR è infatti promuovere la mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle persone, all’occupazione e allo scambio di competenze.

Questa esperienza, infatti, permette di:

• migliorare la capacità di adattarsi ad ambienti di lavoro in un contesto europeo.

• rafforzare le competenze professionali già in possesso e acquisire nuove abilità, anche attraverso strumenti e metodi innovativi non presenti in Italia;

• potenziare le proprie competenze linguistiche, utilizzandole nel nuovo contesto professionale;

• aumentare le opportunità di trovare impiego grazie alla dimensione internazionale del proprio curriculum.

In ciascun paese è prevista inoltre la presenza di un partner ospitante e di un tutor a garantire un’azione di mentoring durante tutta la permanenza all’estero.





Per chi fosse interessato al progetto, è possibile compilare la scheda di candidatura e allegare la documentazione richiesta entro le ore 12.00 del 15 novembre 2021!





Tutte le informazioni e il Bando di progetto sono consultabili sul sito www.enaip.piemonte.it