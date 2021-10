Orientamento scolastico: seminario per docenti, genitori e studenti

Scegliere la scuola più adatta, ma soprattutto orientarsi alla vita. È di questi temi che si parlerà nel seminario “Scuola: orientamento ai futuri possibili” dedicato a docenti di ogni ordine e grado, genitori e studenti in programma sabato 9 ottobre dalle 9 alle 13 al Grand Hotel Majestic di Verbania.

Ospiti saranno esperti del mondo della scuola e anche lo scrittore e psicoanalista Luigi Ballerini che durante la mattinata si confronterà con un gruppo di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio e poi incontrerà la platea di docenti e genitori per un momento di confronto finale.

Spazio anche ai giovani: gli interventi saranno intervallati da interviste condotte dagli studenti della Consulta Provinciale degli Studenti del VCO a personaggi di rilievo del territorio, come gli chef Giorgio Bartolucci e Marco Sacco, il direttore di volo astro spaziali dell’Esa Andrea Accomazzo, la campionessa olimpionica di ciclismo Elisa Longo Borghini e la campionessa italiana di ciclismo Francesca Barale.

L’appuntamento del seminario rientra nell’ambito del progetto provinciale “Ricomincio da me”, un percorso iniziato tre anni fa grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Vco, Fondazione Tami e di altri importanti partner del territorio.

Il progetto ha visto muoversi in rete con il coordinamento tecnico dell’Ufficio scolastico provinciale del VCO, tredici scuole del primo e secondo ciclo del VCO, con capofila l’IC. Bagnolini di Villadossola, in collaborazione con diversi enti del territorio, tra cui i Servizi sociali di Verbania, la Camera di Commercio con le Associazioni di categoria, Cooperativa La Vaina, la Parrocchia di Verbania, il Formont di Villadossola, V.C.O. Formazione, Cnr Irsa Verbania, Grand Hotel Majestic di Verbania, Hotel Belvedere di Pallanza, Fondazione ISTUD, Skopìa-Start up dell’Università di Trento, Centro Commerciale Le Isole di Gravellona Toce e Nova Coop. Il progetto si avvale del monitoraggio e la supervisione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e come referente regionale di Obiettivo Orientamento Piemonte.

Per ragioni organizzative e di capienza della sala l’iscrizione sarà a numero chiuso per un massimo di 120 partecipanti, pertanto è richiesta la registrazione al seguente link: https://forms.office.com/r/4Qq2wWjMuX entro martedì 5 Ottobre.

La partecipazione prevede il rilascio ai docenti dell’attestato di formazione. Si ricorda che l’accesso al seminario prevede la presentazione del Green Pass.

Programma

ORE 9:00 Triage e registrazione partecipanti

SALUTI ISTITUZIONALI

Silvia Marchionini, Sindaco di Verbania

Giuseppina Motisi, dirigente Ufficio IX - Ambito Territoriale Del Verbano Cusio Ossola

Antonella di Sessa, docente Ambito Territoriale Del Vco

Stefania Rubatto e Ornella Barre, dirigenti scolastici

Consulta provinciale degli studenti del Vco (Orientamento dal punto di vista degli studenti)

ORE 10

“Il sistema regionale di orientamento permanente del Piemonte”

Raffaella Nervi, referente Orientamento regione Piemonte

Paolo Celoria, referente regionale Territorio Nord Est Piemonte

ORE 10:15

“Orientare all'impresa: il ruolo del sistema camerale”

Cristina d’Ercole, vicesegretario generale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

ORE 10:30

“L’orientamento formativo attraverso la rete di avanguardie Educative”

Carlo Mariani, ricercatore Indire.





ORE 10:45 Pausa caffè con rinfresco





ORE 11:15

“Accompagnamento al cambiamento: l’approccio della “Reconnaissance des Acquis” tra istruzione, educazione e orientamento alle scelte”

Laura Nigra e Maria Gabriella Massimetti, orientatrici, formatrici per la metodologia “Reconnaissance des Acquis”





ORE 11:45

“La Future Literacy come competenza del XXI secolo”

Roberto Poli e Francesco Brunori, Skopia Start up dell’università di Trento





ORE 12:00

“Orientamento e innovazione”

Franco Francavilla, referente USR Piemonte- Cabina di regia regionale orientamento





ORE 12:15

“È lo studente che si orienta: quale compito per l’adulto?”

Luigi Ballerini, Medico Psicanalista esperto in percorsi di orientamento professionale e orientamento scolastico





ORE 13:00

Conclusione lavori