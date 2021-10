Un percorso tra i sapori e le bellezze locali da Vogogna a Genestredo

Da Vogogna alla frazione Genestredo, camminando per le strade dei paesi e su sentieri e mulattiere. Domenica 10 ottobre il programma Comunitour 2021 vede protagonista il Comune di Vogogna. La comunità partecipante propone una passeggiata dal titolo "Tra gusto e storia. Un percorso tra i sapori e le bellezze locali". Vogogna, cittadina medievale e Comune sede del Parco Val Grande, fa parte del circuito Borghi più belli d'Italia ed ha anche ottenuto la Bandiera arancione del Touring Club Italiano nel 2011.

La passeggiata metterà in luce anche quel patrimonio "minore" di cui il Progetto Comuniterràe si è fatto promotore, quelle curiosità in più che sfuggono al turista di passaggio. Inoltre ci sarà la partecipazione dei produttori locali e come sempre la compagnia delle Guide Ufficiali del Parco. La passeggiata, con ritrovo alle ore 9, avrà inizio dalla campagna, passando per le sponde del fiume Toce fino ad arrivare alla frazione di Genestredo e alle ore 13.00 pranzo al Circolo della frazione.Visita al forno e al torchio recentemente ristrutturati e aperti al pubblico.

Info e prenotazioni http://www.comuniterrae.it/news/il-10-ottobre-ci-accoglie-vogogna-tra-gusto-e-storia/