Comunità energetiche, un incontro online organizzato dal Gal Vco

Nel corso degli ultimi anni la Regione Piemonte ha intrapreso, in attuazione della Legge regionale n. 12 del 3 agosto 2018, un importante percorso per la promozione e l’istituzione delle Comunità energetiche.

Le opportunità offerte dalle Comunità energetiche, i risultati ottenuti e le esperienze in corso sul territorio piemontese saranno presentati e discussi durante un incontro pubblico organizzato dal Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola che si terrà online mercoledì 20 ottobre 2021 a partire dalle ore 14:30

Le Comunità energetiche sono enti associativi a cui possono partecipare soggetti sia pubblici che privati e rappresentano un modello innovativo per la produzione, l’autoconsumo, l’accumulo e la vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili. Le Comunità energetiche sono aree nelle quali si prevede una progressiva sostituzione dei combustibili fossili con fonti rinnovabili, fino a raggiungere la completa indipendenza da petrolio e affini.

Per attivare le comunità locali, ruolo cruciale è detenuto dai Comuni e dalle Unioni Montane ad oggi unici attori in grado di attivare la loro costituzione. Partecipando alle Comunità energetiche comunità di persone, enti e imprese possono scambiare tra loro l’energia prodotta da fonti alternative, nell’ottica dell’efficientamento e della riduzione dei consumi energetici nonché del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e della transizione energetica, traendone un vantaggio misurabile tanto in termini economici che ambientali.

L'incontro si terrà modalità online. Per partecipare all'evento è necessario compilare l'apposito modulo di iscrizione pubblicato su:

www.gallaghiemonti.it

Per gli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del VCO che parteciperanno all'evento è previsto il riconoscimento di 2 CFP presentando istanza di autocertificazione su IM@TERIA.