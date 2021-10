Le previsioni meteo per il weekend

Il Piemonte si trova al confine tra un campo di alta pressione esteso dalla penisola iberica a quella scandinava ed un minimo di pressione posizionato sull' Italia centro-meridionale. "Tale configurazione - si legge nell'ultimo bollettimo meteo di Arpa Piemonte - mantiene condizioni stabili sulla nostra regione per i prossimi giorni, ma con annuvolamenti irregolari negli strati medio-bassi dell'atmosfera associati a correnti umide da est-nordest, più diffusi nella giornata di oggi e persistenti sui settori occidentali e settentrionali. Domenica i flussi orientali si indeboliranno e lasceranno spazio a correnti più secche settentrionali che tenderanno in giornata a favorire schiarite via via più ampie".

SABATO 9 OTTOBRE 2021

Nuvolosità: generalmente nuvoloso per nubi medio-basse che tenderanno ad interessare anche le zone di media e bassa valle alpine, soleggiato solo sulle cime alpine al mattino, più nuvoloso anche su queste zone dal pomeriggio; schiarite sul settore appenninico e su zone di pianura e collina centro-orientali in giornata.

Precipitazioni: deboli piovaschi isolati sulla fascia pedemontana alpina. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 2800-3000 m sui settori alpini nordoccidentali e settentrionali e sui 2500-2700 altrove. Venti: deboli o moderati da nordest in montagna e da est altrove

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso al mattino su zone di pianura e collina e sulla fascia pedemontana, più soleggiato altrove; schiarite generalizzate e via via più ampie in giornata.

Precipitazioni: assenti. Zero termico: in progressivo aumento fino ai 3400-3500 m ad ovest e 3200-3300 m ad est. Venti: deboli o moderati settentrionali in montagna, calmi o deboli prevalentemente orientali altrove.