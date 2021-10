La valanga di ottobre è la prima della stagione

All'interno del progetto “Ghiaccio vivo” MeteoLive Vco tiene sotto controllo anche le valanghe che precipitano dalla parete Est del Monte Rosa.



Luca Sergio segnala: "Mercoledì 6 ottobre è stata registrata, dopo le nevicate in quota, la prima valanga.



È classificabile come “ventata”, avviene in conseguenza alle condizioni di forte tempesta che si sono registrate in alta montagna, anche se di grosse dimensioni viene, per la maggior parte, dispersa nella sua lunga discesa nel Canalone Imseng.



Nel mese di ottobre le valanghe registrate sono molto poche.

Dal 2014 nel mese di ottobre ne ricordiamo, una nel 2016, due nel 2017, una nel 2020 e, con quella di mercoledì 6, una nel 2021".