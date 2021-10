Solidarietà alla Cgil dalla segretaria generale della Cisl Piemonte Orientale Elena Ugazio

“Vogliamo esprimere con la nostra presenza al presidio Cgil di Novara, ma anche ai sit-in che si stanno svolgendo nelle altre Camere del Lavoro del Quadrante come Biella, Vercelli e Verbania, e a cui partecipano i miei colleghi di segretaria Roberto Bompan e Iginio Maletti, tutta la nostra vicinanza e solidarietà agli amici e colleghi della Cgil, dopo l’assalto di inaudita violenza compiuto ieri alla sede nazionale del sindacato. Siamo qui per testimoniare che l’unità sindacale è un valore irrinunciabile come i diritti, le libertà e le conquiste che le donne e gli uomini della resistenza ci hanno lasciato in eredità, sacrificando spesso la loro vita. Abbiamo il dovere come organizzazioni sindacali di difendere e riaffermare questi valori per il bene di tutti e del nostro Paese”. Lo ha affermato oggi la segretaria generale della Cisl Piemonte Orientale, Elena Ugazio, che ha preso parte al presidio della Cgil di Novara dopo i gravi fatti di ieri a Roma alla sede nazionale della Cgil.