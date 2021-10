Si svolgerà a Bannio il quarto Concorso Interbandistico

Il Premiato Corpo Musicale di Bannio organizza il 4° Concorso Interbandistico che si terrà a Bannio, nella Sala G. Mussa, il 21 e 22 maggio 2022.

La manifestazione sarà inserita nell’ambito dei festeggiamenti per il Quarto Centenario della Milizia Tradizionale di Bannio.



Il Concorso prevede tre categorie: Prima – Seconda – Terza oltre ad una Libera, fuori concorso.



Ogni Banda partecipante dovrà presentare un brano obbligatorio e uno libero.

Quelli obbligatori saranno:



Prima categoria – di Franco Cesarini – Images of a City



Seconda categoria - di Jacob De Haan - Ross Roy



Terza categoria - di James Swearingen – Invicta



La Giuria sarà composta dai maestri: Franco Cesarini (Presidente) – Armando Saldarini e Marco Somadossi.



Parteciperanno sedici formazioni musicali con soltanto strumenti a fiato e a percussione, salvo eventuali strumenti richiesti nella partitura.



Il presidente Thomas Altana presenta così l’avvenimento: «La musica riparte! Noi ci proviamo. Siamo consapevoli che solo da poco le Bande stanno timidamente riprendendo la propria attività ma siamo altresì convinti che il nostro Concorso potrà essere un’opportunità o un obbiettivo per tutti in vista proprio di questa ripartenza. Giuria di altissimo livello, organizzazione ormai collaudata e tanta voglia di fare Musica e di ripartire insieme».



Info: 347 062 82 35 oppure 340 539 01 33.