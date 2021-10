La Pro Vigezzo si aggiudica il derby con il Montecrestese. FOTO

Derby frizzante a Druogno tra Pro Vigezzo e Montecrestese, che hanno anticipato la terza giornata di campionato.Davanti ad un pubblico numeroso e rumoroso, i vigezzini hanno confezionato una bella vittoria, maturata soprattutto nel primo tempo.La squadra di Mocellini parte forte e dopo pochi minuti Porta si guadagna un calcio di rigore. Bergamaschi implacabile dal dischetto porta davanti i suoi. Il Monte reagisce e solo un grande Cantadore nega il gol in almeno due occasioni.

Il portiere si ripete al quindicesimo quando ipnotizza Buquicchio e gli para il rigore concesso per un mani in area dal Sig. Demichelis.La Pro ricomincia a macinare gioco e a scendere sulle fasce.Proprio da un'incursione sulla destra di Piraglia nasce il secondo gol. L'attaccante semina il panico sulla fascia e serve Bergamaschi, che dal limite infila la porta: 2-0.I padroni di casa dilapidano un'occasione colossale con Piraglia che calcia fuori solo davanti al portiere.Ad inizio ripresa altro errore sottoporta, questa volta da solo Porta spara su Biasini in uscita.

Gli ospiti sembrano più convinti ed alzano il baricentro, mentre la Pro si rintana nella propria metacampo.La partita sembra riaprirsi al 55' quando Henzen accorcia le distanze, ma passano solo 5' e la Pro ristabilisce il gap con un tiro da fuori di Balassi deviato in porta da un difensore. La partita non cambia più inerzia. Il Monte attacca, ma poco lucidamente ed i rossoblu ripartono in contropiede, sciupando un'occasione dopo l'altra. Il quarto gol arriva nel finale con un gran pallonetto del neo entrato esordiente Mazzotta da venti metri con il portiere in uscita.Finisce così.