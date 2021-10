Domenica amara per le squadre ossolane impegnate nel campionato di Promozione. La Juve Domo, alla prima in casa dopo il cambio in panchina che ha visto l'avvicendamento tra Morellini e Gervasoni, ha pareggiato 1 a 1 contro il Santhià grazie alla rete di Pesce nella ripresa.

Sconfitta interna per i ragazzi di mister Castelnuovo, che tra le mura amiche hanno perso 2 a 1 (rete di Andrea Fernandez) contro il Valduggia. Il Piedimulera ha perso in trasferta contro il Vigliano per 1 a 0.