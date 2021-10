Prima Categoria, è domenica da derby tra Fomarco e Virtus Villa

E’ Fomarco-Virtus Villa la partita della domenica in Prima Categoria. Un altro derby ossolano, tra due formazioni che hanno iniziato collezionando meno punti del previsto.

I bianco verdi arrivano da un buon pari in quel di Trecate, terreno mai facile, i biancocelesti invece sono reduci dalla prima vittoria in campionato.

Ci si aspetta una buona gara anche perché sulle panchine siedono due ex: Daniele Massoni, per molti anni tecnico a Pieve, e Tiziano Piccini che il Villa lo aveva allenato tanti anni fa.

Gioca in casa l’Ornavassese di Fusè. Affronta proprio il Trecate. I neri arrivano dal ko a Crevoladossola dove comunque hanno mostrato buone doti.

In trasferta Varzese e Crevolese. I granata giocano a casa dell’Agrano per rifarsi della sconfitta con la capolista Cannobiese; la Crevolese sul difficile campo del Momo per giocarsi il momentaneo secondo posto .

La classifica: Cannobiese 12, Crevolese, Momo 8; Comignago 7; Trecate, Carpignano 6; Feriolo 5; Ornavassese, Virtus Villa, Varzese, Oleggio Casatello, Agrano, Ghemme, Sanmartinese 4; Fomarco, Borgolavezzaro 3.