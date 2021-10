Anas proroga l'ordinanza che limita il transito a fasce orarie tra Re e Ribellasca

Ancora due settimane di passione per i frontalieri turnisti ossolani, obbligati a transitare per la Valle Cannobina e Cannobio, per recarsi al lavoro in Canton Ticino. Anas ha infatti prorogato la precedente ordinanza con cui si stabiliva che la statale tra il km 28+400 e il km 29+200 (tra Re e Ribellasca) rimaneva chiusa dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17 (mentre al di fuori di tali fasce orarie il transito veniva garantito a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri). Ora viene prorogato il provvedimento al 30 ottobre, per completare i lavori in corso d'opera.

Saranno pertanto due nuove settimane di disagi quelle che attendono i frontalieri turnisti: in particolare si tratta di persone (molte sono donne) impegnate nei comparti sanitario e di assistenza sociale: a loro non resta che allungare di molto il tragitto da casa al luogo di lavoro, transitando per la Valle Cannobina e Cannobio e quindi raggiungendo il Canton Ticino lungo la statale 34 del Lago Maggiore.