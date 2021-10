Don Sergio Chiesa parlerà di come ‘Vivere in positivo’

Si terrà mercoledì 13 ottobre alle 21 al Teatro della Chiesa di San Francesco a Domodossola il convegno di don Sergio Chiesa dal titolo ‘ Vivere in positivo’.

Don Sergio Chiesa è autore di parecchi libri e numerosi articoli e interviste alle radio e TV locali e nazionali.

In particolare nel 2002 ha scritto “Vivere in positivo” – Ed. Lampi di Stampa Milano.

La conferenza richiama i temi trattati dalla pubblicazione e fornisce molti spunti preziosi per vivere con positività la vita e l’accettazione della malattia.

“Ci sono momenti in cui sembra che tutte le luci si spengano. Ci assale una cupa disperazione, si spegne l’entusiasmo e la voglia di vivere. La cosa strana è che persone diverse, di fronte a situazioni negative simili, reagiscono in modo opposto: C’è chi si chiude in se stesso, cessa di reagire e trovare situazioni positive, si chiude nella disperazione; e c’è chi trae proprio dalla difficoltà la forza di opporsi o di trovare ragioni positive per vivere”… tratto dal libro “Vivere in positivo”

Don Sergio Chiesa esperto di nutrizione del Metodo Kousmine, formatore nei corsi per pazienti e per medici è Presidente dell’Associazione “Cibo è salute”. Tiene da anni stage sull’educazione dei figli.

È parroco della Parrocchia di Castellazzo Novarese