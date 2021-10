Cordoglio in Valle Vigezzo per la scomparsa di Paolo Caretti, 71 anni, di Druogno. Il “Baleta,” come era da tutti conosciuto, è sempre stato molto attivo nel mondo delle associazioni. A Druogno era valido collaboratore del Gruppo alpini, di cui faceva parte ma ha sempre partecipato attivamente anche all’organizzazione del Carnevale Vigezzino. Le esequie hanno avuto luogo domenica pomeriggio a Druogno. Paolo lascia la moglie Silla, i figli Davide con la moglie Anna, Rossella con il marito Stefano, i nipoti Giorgia, Alberto e Martin, i fratelli Mario e Renzo con le rispettive famiglie.