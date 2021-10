Presentata ufficilamente la Cestistica Ossolana

Presentazione ufficiale ieri sera al PalaRaccagni per la nuova Cestistica, che debutterà in campionato venerdi alle 2115 sul parquet di casa contro Borgoticino.

"La voglia di tornare a sentire gli arbitri fischiare- cos' coach Massimo Marchi- è tanta: un anno e mezzo senza partite ufficiali e senza allenamenti per tanti mesi sono stati un'eternità. Noi siamo pronti a ripartire: abbiamo tanta voglia, entusiasmo e siamo curiosi di vedere il nostro livello. Non avrebbe senso parlare di obiettivi, perchè in un anno e mezzo è cambiato tutto: per questo non ci dobbiamo porre limiti e non dobbiamo avere paura di sognare- le parole dello Zio.

Cestistica che affronta la nuova stagione con un nuovo presidente, Nicola Guerra.

" Abbiamo passato delle settimane difficili, ma tutti insieme ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo lavorato per dare una continuità a questa società. Ringrazio tutti i dirigenti, vecchi e nuovi, gli sponsori e gli appassionati: siamo una grande famiglia e vogliamo continuare ad essere così".

Confermata la partnership per il giovanile con la Paffoni, con il progetto comune Fulgor Minibasket che sta avendo un enorme successo: una trentina le nuove iscrizioni ha annunciato Andrea Valmaggia. Aperta la campagna abbonamenti: la tessera costerà 50 euro e darà diritto ad assistere alle sette partite casalinghe.