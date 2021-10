L'associazione Terra Viva punta a produrre succo di mele

Solo la burocrazia ferma la nuova macchina che serve a fare il succo di mela. L’Associazione ‘Terra Viva’ ne ha ordinata una proprio per favorire i coltivatori di mele. Ma l’apparecchiatura è ferma al confine in attesa di consegna per problemi burocratici di sdoganamento.

‘’Servirà a produrre succo di mela – spiega Claudio Minacci, presidente di Terra Viva -. Chiunque ha alberi di mele e vuole fare il succo potrà portare da i suoi frutti e noi provvederemo a farlo’’.

Ma, come detto, la nuova iniziava di Terra Viva, che sta recuperando i terreni incolti della valle Antrona, per valorizzarli, deve attendere che l’apparecchiatura venga consegnata.