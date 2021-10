Manuel al lavoro per abbellire la sua città

Alle parole preferisce i fatti. E così Manuel Imperiale, giovane villadossolese, sta verniciando molte barriere in città. Senza che nessuno glielo abbia imposto, né suggerito. E non lo fa per mettersi in mostra. Un lavoro ce l’ha - in cucina al ristorante ‘’La meta dei sapori’’ – e questo è un passatempo. Che però è utile alla città, per abbellirla e per recuperare barriere arrugginite o scolorite.

‘’Ho iniziato dopo la prima chiusura per il covid, mi era venuta l’idea di dare un segnale dopo il primo lockdown – dice Manuel - . Così ho iniziato prima a casa mia, poi nella frazione dove abito, il Gaggio. Quindi ho allargato la mia azione e verniciato altre barriere al Maglietto, sulla mulattiera che sale al Castello e ora sono qui in via Zonca. Poi toccherà al Boschetto’’.

Sui social l’opera di Manuel è stata apprezzate ed ha ricevuto plausi da tutti. ‘’Volevamo ringraziare Manuel per quanto sta facendo: è un esempio!’’ dice il sindaco Bruno Toscani.