Le previsioni meteo per il fine settimana

Una vasta area di bassa pressione si estende dalle regioni settentrionali scandinave fino al bacino centrale del Mediterraneo, mentre l'alta pressione interessa la parte più occidentale del continente. "La contrapposizione tra queste due strutture meteorologiche a grande scala convoglia correnti settentrionali sulla nostra regione apportando tempo stabile. Da oggi - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - domani l'anticiclone tenderà ad avanzare verso la parte centrale del Mediterraneo, scalzando la saccatura verso est. Le correnti secche da nord garantiranno, quindi, giornate stabili e soleggiate sulla nostra regione".

SABATO 16 OTTOBRE 2021

Nuvolosità: cielo soleggiato al mattino con nuvolosità più consistente nelle ore prima dell'alba, sereno o poco nuvoloso al pomeriggio con cumuli di modeste dimensioni sui rilievi alpini.

Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento sul settore occidentale fino ai 3000-3100 m, stazionario su quello orientale sui 2700-2800 m. Venti: deboli settentrionali in montagna, calmi o deboli variabili in pianura al mattino, più orientati da est dal pomeriggio-sera. Attese brezze nelle valli.

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021

Nuvolosità: in gran parte soleggiato con qualche addensamento sulle zone pedemontane occidentali e pianure adiacenti.

Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario sui 3100-3200 m. Venti: deboli settentrionali in montagna e calmi o deboli variabili in pianura. Attese brezze nelle valli.