Pareggia la Juve Domo, sconfitte Piedimulera e Vogogna FOTO

Un pareggio e due sconfitte. É un magro bottino quello di oggi per le tre ossolane in Promozione. La Juve Domo ha pareggiato 2 a 2 contro la Chiavazzese. I granata hanno raddrizzato una gara che li ha visti subire due reti nella ripresa. A segno per i domesi il solito Pesce e Ciana su rigore.

Con due gol nel recupero, di Pescarolo e di De Collibus, la Sparta ha invece battuto 3-1 il Piedimulera. Al 40' della ripresa Mainini su punizione aveva pareggiato il vantaggio di Petrone.

A Santhià il Vogogna di mister Castelnuovo ha perso per 2 a 0.