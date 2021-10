Presto sostituiti i pannelli informativi dei Parchi Veglia - Devero

Nel mese di agosto, all’Alpe Devero e all’Alpe Veglia, sono comparsi nuovi pannelli informativi e regolamentari che, a breve, faranno il loro ingresso anche in Valle Antrona. Realizzati nell’ambito del progetto RESICETS, con il contributo di Fondazione Cariplo e la collaborazione di CIPRA Italia, i nuovi “info point” forniscono indicazioni circa la rete sentieristica, i principali divieti, le principali norme e raccomandazioni comportamentali.

Non solo, i pannelli indicano anche le principali specie animali che occupano i territori attraversati dalla rete sentieristica, per aiutarvi a individuarli e, nel caso, ad adottare i comportamenti più corretti per evitare ogni disturbo!

All’Alpe Devero, i pannelli saranno presto sostituiti dalla versione invernale, per una stagione della neve all’insegna del rispetto, della convivenza e della consapevolezza.