Un successo il convegno 'Le opportunità per la crescita delle imprese: PNRR e Fondi Europei'

Grande successo per il convegno “Le opportunità per la crescita delle imprese: PNRR e Fondi Europei” organizzato da Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola, svoltosi nel pomeriggio di mercoledì 20 ottobre. All’incontro hanno partecipato numerose personalità di spicco del mondo politico e istituzionale, del sistema confindustriale e del tessuto imprenditoriale della nostra provincia.

Nella prestigiosa cornice del Grand Hotel Regina Palace di Stresa, l’evento si è aperto con i saluti introduttivi di Michele Setaro, Presidente di Unione Industriale Verbano Cusio Ossola. “La nostra territoriale negli ultimi anni ha portato avanti un intenso lavoro di rinnovamento, con l’obiettivo di migliorare i servizi e adeguarli ai tempi, per rimanere al passo con una realtà lavorativa, economica e sociale in continuo mutamento – ha spiegato – la nostra base associativa è costituita dalle aziende più significative e importanti del territorio, molte delle quali presenti al convegno che abbiamo organizzato. La nostra provincia da sempre si contraddistingue per la vocazione industriale e negli ultimi anni si è assistito a una crescita rilevante, testimoniata dalla nascita di oltre duecento nuove S.r.l e S.p.a. In questo contesto l’elemento che può segnare una svolta nella crescita dell’economia è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per tale motivo abbiamo voluto organizzare l’incontro. Il desiderio è stato quello di confrontarsi sulle opportunità, capire insieme ciò che si può fare e ciò che è necessario fare. In questo senso innovazione e digitalizzazione sono fondamentali”.

Presente all’incontro anche Alberto Cirio, Presidente di Regione Piemonte, che ha ringraziato i presenti e gli organizzatori. In seguito, ha dichiarato: “a differenza dello scorso anno, oggi siamo nelle condizioni di poter investire nel nostro futuro senza doverci fermare ancora. Il Piemonte possiede un settore manifatturiero che deve essere considerato, sostenuto e valorizzato. In questo senso il PNRR è uno strumento straordinario, un’occasione che non dobbiamo sprecare”. Sulla stessa linea di pensiero anche Marco Gay, Presidente Confindustria Piemonte. “Grazie ad Unione Industriale del VCO per l’invito a questo bellissimo confronto – ha affermato – anni fa, proprio in queste sale, sono stato eletto Presidente dei Giovani di Confindustria Piemonte. È quindi un grande piacere per me tornare in questi luoghi. Le risorse del PNRR e dei Fondi Europei sono quelle che ci possono aiutare a ripartire davvero, a crescere del 3%. Possiamo realizzare ciò che alla Regione serve per dare continuità e sviluppo. Abbiamo le risorse e non dobbiamo lasciare indietro nessuno, partendo dalle nostre specificità, dalle nostre piccole, medie, grandi aziende e dall’innovazione. Innovazione e digitalizzazione sono elementi sui quali dobbiamo costruire il nostro futuro”.

Hanno fatto poi seguito le relazioni di Mario Bombacigno, Responsabile Wealth Management Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking e di Giuseppe Mele, Direttore Area Politiche per la Coesione Territoriale e le Infrastrutture di Confindustria, che ha spiegato come il PNRR sia un piano per la ripartenza a supporto delle imprese. Nel suo approfondimento, Paola Casagrande, Direttore Coordinamento Politiche e Fondi Europei di Regione Piemonte, ha invece analizzato lo stato dell'arte della Programmazione 2021-2027 e del PNRR. Ad esporre le aspettative delle aziende piemontesi su PNRR e Fondi Europei è stato Paolo Balistreri, Segretario Generale di Confindustria Piemonte. Infine, Fabrizio Gramaglia, Responsabile Agevolazioni e Strumenti Finanziari di Finpiemonte, ha spiegato quale è stata l'esperienza dell’istituto e i risultati del settennato 2014- 2020. L’evento è stato moderato da Ivan Fossati, Capo redazione di Verbania de La Stampa.

Al termine del convegno, i presenti sono stati invitati al successivo business dinner: prendendo ispirazione dalla logica del suo Marketplace, strumento utile alla conoscenza reciproca tra aziende e al sorgere di collaborazioni e sinergie tra loro, Unione Industriale ha voluto organizzare, a conclusione della giornata, un momento conviviale che fosse occasione di incontro tra imprenditori e proficuo impulso al sorgere di nuovi rapporti commerciali e dinamiche di business.