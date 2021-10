Asl Vco, da oggi tamponi gratuiti per i lavoratori in attesa di green pass

I lavoratori in servizio attivo che dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino sono in attesa della validazione del green pass, il quale per disposizione ministeriale è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose, potranno effettuare il tampone antigenico rapido presso gli hot spot dell’Asl Vco come previsto dalla Regione Piemonte.

I tamponi saranno gratuiti e l’accesso è consentito solo previa prenotazione ai CUP presenti negli Ospedali di Domodossola, Omegna e Verbania o sul sito www.ilpiemontetivaccina.it, o su www.Salutepiemonte.it

Dal 23 ottobre

hot spot di Crusinallo di Omegna, Via IV novembre 294

hot spot di Domodossola Ospedale San Biagio, ingresso da Via Mauro

Dal 24 ottobre

hot spot di Verbania, via Crocetta, 1

Per sottoporsi al tampone occorre esibire il certificato vaccinale della prima dose già effettuata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione reperibile sul sito dell’ASL all’indirizzo www.aslvco.it e sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo www.regione.piemonte.it

L’Azienda Sanitaria per garantire il più ampio accesso possibile ha attivato le procedure di reclutamento personale per poter ulteriormente aumentare i giorni di apertura degli hot spot, ricordando che gli stessi stanno svolgendo anche tamponi per il monitoraggio dell’andamento della curva pandemica e tamponi per i cittadini che devono sottoporsi ad intervento chirurgico.

TAMPONI RAPIDI A PAGAMENTO NEGLI HOT SPOT

Per quanto riguarda i tamponi rapidi a pagamento, proseguirà anche domani e domenica, 23 e 24 ottobre, l’iniziativa della Regione Piemonte per consentire ai cittadini di effettuarlo negli hot spot delle aziende sanitarie. Il tampone, del costo di 15 euro, va prenotato e pagato tramite il portale regionale www.salutepiemonte.it

Dalla home page accedere alla sezione Servizi nel menu in alto (se si utilizza il cellulare cliccare sul menu a tendina in alto). Quindi selezionare Prenotazione visite ed esami, Vai al servizio, Prestazioni in libera professione, Ricerca paziente, conferma paziente e prosegui, Cerca prestazione, digitare “tampone” nell’apposito riquadro, scegliere “Tampone anti-Covid19 a pagamento”, cliccare sull’icona Prenota subito (quella con la freccia) e proseguire. La ricevuta del pagamento arrivate per e-mail dovrà essere stampata e consegnata all’operatore sanitario, unitamente ad documento di identificazione e alla tessera sanitaria.

In questo modo la Regione Piemonte intende supportare le farmacie e i laboratori privati, che potrebbero registrare un considerevole afflusso di prenotazioni e richieste di tamponi rapidi dai cittadini non ancora vaccinati che necessitano di ottenere il Green pass valido 48 ore

I tamponi valgono solo per residenti nell’ASL VCO e con prenotazione al call center 800.000.500 o al portale Sistema salute / La mia salute o presso gli sportelli CUP presenti negli Ospedali di Domodossola, Omegna e Verbania.