Da domani addio al sole: in arrivo freddo e maltempo

Dopo un periodo di cielo sereno stanno per arrivare freddo e maltempo.

Luca Sergio di MeteoLive Vco scrive: «Da sabato 30 ottobre cambia tutto; è in arrivo un trenino di perturbazioni. Novembre porterà più freddo ma, nel breve periodo, tornerà una potente alta pressione. Ma analizzando meglio il periodo sabato avremo l’arrivo di una debole/moderata perturbazione, più interessata la seconda metà della giornata.

Domenica 31 ottobre maltempo ma anche in questo caso nella seconda metà della giornata, maltempo che perdurerà pure lunedì 1° novembre.

Martedì 2 breve pausa quindi un’altra perturbazione porterà, mercoledì 3, un secondo più incisivo peggioramento, ne riparleremo… Avremo pioggia sulle pianure e sui laghi con neve sulle Alpi a 1800 m, localmente in prossimità della cresta di confine, fino a 1600/1700 m. Dal 2 al 6 del mese ulteriore calo delle temperature. Dopo questa prima fase perturbata sembrerebbe che l’alta pressione si impossesserà dell’Europa centrale, si prevede la formazione di una potente bolla da dove nulla entra e nulla esce. Rischio nebbione sulla pianura padana.







Una considerazione sulla situazione che si sta verificando al sud Italia. Giorni tumultuosi quelli che stanno vivendo al sud alluvioni, purtroppo con vittime. La città di Catania come un fiume, immagini sempre più ricorrenti di come vaste aree impermeabilizzate dal cemento, i centri urbani, non posso che far scorrere per le strade enormi quantitativi di pioggia. E non è finita, la Sicilia e la Calabria in queste ore sono nuovamente in allerta rossa perché colpite da un ciclone mediterraneo.

Questo potente sistema di categoria 1, porterà piogge torrenziali con vento a 100 Km/h».