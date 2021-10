Il gioco ha fornito un'ancora di salvezza in tempi difficili

Durante la pandemia dello scorso anno, il settore del gioco è cresciuto tantissimo per via delle restrizioni che hanno portato le persone a chiudersi in casa. Parliamo di chiusure forzate, che spesso hanno portato alla chiusura definitiva alcune strutture.

Nel loro tempo in casa, gli Italiano hanno aumentato il tempo di gioco del 71%, mentre il 58% delle persone ha riferito che giocare ha avuto un impatto sul loro benessere, sorprendentemente in modo positivo.

Questo tema si riferisce ai giochi in modalità singola o multiplayer, sia online che offline. Gli intervistati hanno riferito più comunemente un aumento del gioco multiplayer, vista come occasione per socializzare. Non è un mistero che giocare è divertente ed evasivo, soprattutto durante periodi di forte stress e stanchezza.

Non è quindi un fatto a sorpresa quello del vedere come il giocare sia stato un modo per aiutare le tante persone a scappare dalla loro monotonia e da situazioni - in genere - vissute con disagio per circa 18 mesi.

Demografia dei soggetti

Parliamo adesso di qualche dato demografico. La fascia dei soggetti che hanno trovato riparo con questi giochi è quella delle persone tra 16 e 34 anni; ricordiamo che i minori di 16 anni non sono stati monitorati al fine di trovare questi dati.

Oltre a questo, possiamo dire che circa il 61% di queste persone era di sesso maschile, il 33% di sesso femminile ed il 4.4% di sesso non-binario. Parlando di lavoro, la grande maggioranza era studenti, seguito da lavoratori, disoccupati ed infine liberi professionisti.

Su questi dati non ci sono molte sorprese, in quanto, come immaginato, vediamo l’età crescere e l’affluenza di persone dedicate a questi giochi diminuire. I maggiori di 55 anni ricoprono una percentuale piccolissima, dimostrando che questa fascia ha trovato sostegno con altre fonti di passatempo.

Parlando invece della frequenza di gioco, la maggior parte dei giocatori ha giocato diverse volte alla settimana, ma non ogni giorno filato, mentre, a seguito, ci sono quelle persone che hanno deciso di cimentarsi al gioco almeno una volta al giorno.

Questo potrebbe essere servito soprattutto durante il lockdown per passare il tempo morto nelle tante ore in cui non era possibile uscire.

Tipi di gioco in crescita

Con più della metà dei giocatori dai 25 anni in su, i generi popolari non sono quelli che ci si potrebbe aspettare. Invece di sparatutto e giochi di ruolo, c'è stato un picco di persone che giocano a giochi di casinò come il blackjack o il Book of Ra online e giochi di parole come Woords With Friends.

Insomma, la gente ha cercato nei giochi una forma di entrare in contatto con amici, live croupiers oppure persone che nemmeno si conoscono, usando il gioco come vero e proprio metodo per socializzare.

Proprio i giochi con carattere social hanno avuto una crescita spaventosa in questi 18 mesi, segnando dei risultati mai sperati prima d’ora. Questo è dovuto al fattore solitudine che ha giocato un ruolo cruciale, spingendo sempre più il desiderio delle persone di riconnettersi e stare insieme.

Futuro dell’industra del gioco

Da anni il futuro del gioco è sulla bocca di tutti. Questo avviene per una serie di ragioni ed è qualcosa che molto difficilmente sarà fermato. Giocare piace alla gente, almeno quanto gli piace stare con gli altri. Per questo motivo i giochi aumentano di vendite, ed anche l’età media di coloro che li usano.