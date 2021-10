La parrocchia rinnova il consiglio pastorale

La parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso a Domodossola si prepara per il rinnovo del consiglio pastorale parrocchiale. Per questo il parroco don Vincenzo Barone, in questi giorni, durante le messe, ha invitato i fedeli ad offrire la disponibilità a candidarsi a far parte dell'organismo di programmazione dell'attività pastorale.

Per presentare la candidatura occorre compilare un modulo che è stato distribuito al termine delle messe, e che è ancora disponibile nell'ufficio parrocchiale, e consegnarlo in chiesa o all'ufficio parrocchiale.

Le domande devono pervenire entro sabato 30 o domenica 31 ottobre.

I candidati devono essere residenti nella parrocchia o perlomeno partecipare stabilmente alla sua vita liturgica e pastorale. Altro requisito consigliabile è di non ricoprire incarichi amministrativi pubblici per evitare confusione di rappresentatività e per una reciproca libertà di azione.