Fantasmi e streghe popolano la notte di Cisore

Nell’antico borgo di Cisore arriva la notte dei fantasmi e delle streghe. Sabato 30 ottobre spazio alla festa di Halloween. “Quest’anno non ci sarà la cena come in occasione di tutte le altre edizioni, a causa della pandemia – spiegano dal Comitato Antico Borgo di Cisore – tuttavia i bambini troveranno ugualmente nelle vie del borgo ‘orchi’, caramelle, dolcetti, ‘streghe’ e ‘maghetti’ oltre a sorprese varie. Chi vorrà potrà lasciare una piccola offerta simbolica che verrà devoluta per i restauri del borgo”. La festa avrà inizio alle 18. Per motivi organizzativi occorre confermare la presenza: 349.8346912 oppure 347.5877239.