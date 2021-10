Seconda vittoria consecutiva per la Cestistica FOTO

La Cestistica ci ha preso gusto. Più forte di assenze ed infortuni la squadra di coach Marchi, che ieri sera al PalaRaccagni ha avuto ragione per 88-72 di Novara. Un successo determinante, arrivato grazie ad uno splendido secondo tempo e ad un ultimo quarto a tutto gas, in cui i granata hanno fatto la differenza. Perchè fino al 30' il punteggio è stato in bilico, con sorpassi e controsorpassi. Poi l'allungo decisivo, con il trio delle meraviglie De Tomasi, Baldini e Carusi, 72 punti in tre, a caricarsi la squadra sulle spalle e a condurla alla vittoria.

"C'è grande soddisfazione per questa partita e per questa vittoria: abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, visto che avevamo fuori anche Cerutti per influenza oltre a Donaddio e Bellia. C'è poco da dire, se non fare i complimenti a chi è sceso in campo: ai nostri senatori, che sono stati fantastici ed anche ai giovani, che hanno portato il mattoncino alla causa. Questa è una vittoria che pesa tanto, proprio per come è arrivata: bravi tutti e grazie al pubblico che ci ha sostenuto alla grande"- la chiosa di coach Massimo Marchi.

Il tabellino della Cestistica: De Tomasi 26, Cuzzolin 2, Lenzi 8, Maglio, Maestrone 6, Carusi 20, Baldini 26