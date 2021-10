Cercasi fotografie e materiali storici per i 400 anni della Milizia di Bannio

L’anno prossimo la Milizia Tradizionale di Bannio compirà 400 anni dalla data della sua fondazione. Le cronache ricordano: "…era il 5 agosto 1622 quando è stato solennemente inaugurato l’Oratorio della Madonna della Neve, ed è da allora che si contano pure gli anni della Milizia Tradizionale di Bannio, guardia d’onore della Madonna della Neve a cui il popolo banniese si affidò il 5 agosto 1629 in occasione della peste imperante, ma il paese di Bannio ne rimase immune e pertanto il 5 agosto è stato proclamato “Festa di voto” da rispettare per sempre".

Fra i vari festeggiamenti che il Direttivo della Milizia sta programmando ha pensato alla realizzazione di una mostra in grado di raccontare parte della storia della Milizia, rimarcandone l’importanza per il paese e sottolineando la presenza della Milizia in tutte le sue molteplici uscite.

Da ricordare l’incontro a Roma, ottobre 2010, con il Sommo Pontefice, Papa Benedetto XVI. Roberto Pizzi rimarca: "Stiamo lavorando per raccogliere fotografie ma anche oggetti legati alla storia e alla vita della Milizia. Sarà un lavoro certosino, impegnativo ma confidiamo nella piena collaborazione dei nostri compaesani e di tutti coloro che possono raccontare e documentare un pezzo di storia della nostra Milizia. Ci siamo suddivisi il compito della raccolta documentale fra il sottoscritto, Maddalena Oberoffer, Pierguido Bianchi e Sandro Gaido".

La consegna del materiale dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021. Il materiale fotografico sarà scannerizzato e prontamente restituito ai legittimi proprietari.