Debito enti locali, il Piemonte non è più primo

Per il Piemonte un record negativo in meno. La regione subalpina non è più al primo posto per l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche locali. È stata superata dal Lazio e dalla Lombardia e, presto, lo sarà anche dalla Campania. Come rivelato dalla Banca d'Italia, al 30 giugno scorso, l'indebitamento consolidato degli enti pubblici piemontesi è sceso a 10,518 miliardi, 2,280 in meno rispetto al 2015. Ancora a fine dicembre ammontava a 10,681 miliardi.

Alla fine di giugno, in testa alla graduatoria nazionale per indebitamento consolidato delle amministrazioni locali è risultato il Lazio con 16,191 miliardi, seguito dalla Lombardia con 10,630 miliardi. La Campania in quarta posizione con 10,487 miliardi, preceduta di poco appunto dal Piemonte, che al 31 dicembre 2015 aveva un indebitamento di 12,961 miliardi, somma in progressiva diminuzione da allora.

L'indebitamento consolidato delle amministrazioni pubbliche liguri alla fine del primo semestre di quest'anno è di 2,205 miliardi (erano 2,785 miliardi al 31 dicembre 2015), mentre quello valdostano è risultato di 230 milioni, a fronte dei 420 di fine dicembre 2015. Il totale delle tre regioni del Nord Ovest al 30 giugno è di 12,915 miliardi, pari al 15,57% della somma nazionale, ammontante a 88,631 miliardi.

Dall'analisi dei dati di Banca d'Italia, fra l'altro, emerge che il Piemonte mantiene però ancora il primo posto tra le regioni italiane per valore delle operazioni delle amministrazioni locali in derivati finanziari, nonostante il drastico taglio fatto nella prima parte di quest'anno. Al 30 giugno, infatti, il valore delle operazioni in derivati finanziari in essere negli enti locali piemontesi (sei) è di 271 milioni di euro, mentre era di 425 milioni alla fine dell'anno appena passato. Dopo il Piemonte, si trovano la Lombardia e il Veneto, regioni entrambe con 127 milioni.