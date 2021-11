Un Fomarco quasi perfetto piega una Varzese poco convincente: 4-0

Non c’è partita in quel di Varzo. Il Fomarco mette sotto la Varzese (4-0) che regala il primo tempo agli ospiti e non riesce poi più a reagire.

Pronti via e i granata di Lipari sono già sotto di due reti: Schirru e Pasin su rigore. Gioca meglio il Fomarco e non spreca nulla. Gioca male la Varzese e commette troppi errori tecnici regalando spesso la palla agli avversari. La terza rete di Alberti Violetti è il logico risultato di una partita che i bianco verdi di Piccinini hanno tenuto in mano a lungo. E’ soprattutto Schirru a fare la differenza in avanti, a creare scompiglio tra le maglie della difesa di casa. Dietro Arceri e Farouq tengono bene e lasciano pochi spazi all’attacco di casa e a metà Ollio è una barriera. Il quarto gol arriva in pieno pressing Varzese, coi granata alla ricerca vana di un gol che possa riaprire la partita. Lo sigla il solito Schirru, folletto incontrollabile sul campo della Val Divedro. Per i granata ottima prova di Saclusa (poi espulso avventatamente dall’arbitro Zanello di Vercelli per fallo da ultimo uomo, quando in realtà in area invece c’erano altri due giocatori uno dei quali della Varzese), bene anche Ambriosiani e nella ripresa Giozza.

In Prima Categoria chi non si ferma più è il Villa. La vittoria sul Trecate (2-1) è la quinta di fila. Squadra saldamente terza in classifica e capace più che mai di dare una svolta al campionato dopo un avvio incerto. Segnano Ghignone e Primatesta (manco a dirlo….), dopo che i novaresi erano passati in vantaggio per primi.

Riprende la sua marcia la Crevolese. Tanzi è l'autore del gol vittoria a Borgolavezzaro (1-0). I novaresi arrivavano da tre vittorie di fila, ma la Crevolese si conferma più squadra e cancella la sconfitta interna di sette giorni fa con la Virtus Villa. Ora i ragazzi di Chiaravallotti sono soli al 4° posto.

Continua il momento nero per l’Ornavassese. Perde (3-2) a Ghemme incassando la rete della sconfitta a tempo scaduto (era il 91'), dopo che Michele Zonca e Simone Zonca avevano firmato il pari. A mister Fusè cercare soluzioni che rimettano in sesto una classifica deficitaria, nonostante alcune belle prove della squadra.