Alla scoperta dei colori autunnali della Val Vigezzo, in bicicletta

La neve ha già fatta la sua comparsa sui rilievi più alti ma l’autunno, nel fondovalle, è ancora nel pieno della sua stagione e lo spettacolo offerto dal foliage è in questi giorni molto suggestivo. I boschi, carichi di colori che vanno dal giallo al rosso, sono un richiamo irresistibile per trascorrere del tempo nella natura a piedi. Ma - perché no? – anche in bicicletta. Le ore centrali della giornata riservano infatti ancora temperature gradevoli per una pedalata, magari in Valle Vigezzo.

E l’invito ad una pedalata lenta, alla scoperta della natura, arriva dal nuovo libro di Marco De Ambrosis, “Val Vigezzo in bicicletta” edito da Il Rosso e il Blu (prezzo di copertina euro 14,50). La guida riporta la descrizione di 16 itinerari facile per e-bike e mountain bike, oltre a 5 giri turistici alla scoperta dei paesi della Valle dei Pittori.

L’agile pubblicazione, arricchita da numerose fotografie, descrive anche i 12 chilometri di piste ciclabili della Valle Vigezzo. Per ogni itinerario è riportato l’accesso, la lunghezza, il dislivello, la difficoltà e il punto più alto raggiunto.