La Musica di Oira festeggia la patrona della musica, Santa Cecilia, domenica 7 novembre. Alle 10,30 i musicanti seguiranno la Santa Messa presso la Chiesa di San Mattia ad Oira. Al termine si dirigeranno presso il cimitero per rendere omaggio ai musicanti defunti, infine concluderanno i festeggiamenti con il pranzo sociale.

Purtroppo le regole sul distanziamento, per fronteggiare l'emergenza pandemica, non consentono la realizzazione del concerto che solitamente era eseguito la sera precedente la festa. Il programma iniziale prevedeva, oltre al concerto, anche la premiazione del concorso fotografico "Oira è...", realizzato in collaborazione con Cantine Garrone e Domo graniti.

Ancora negli ultimi giorni stanno arrivando nuove fotografie, pertanto la banda musicale ha deciso di prorogare la scadenza al 31 dicembre. La Musica di Oira aveva indetto un concorso fotografico poco prima dell'inizio della pandemia, le note circostanze hanno costretto dapprima a rimandarlo e poi annullarlo, ma il progetto non è stato accantonato, bensì riproposto.

In questo concorso i partecipanti hanno ampia libertà di interpretazione: l'organizzazione chiede esclusivamente che le fotografie siano accompagnate da una breve didascalia. Le immagini saranno diffuse sulla pagina Facebook "Oira Ossola" e le cinque che otterranno maggiori consensi, tra il pubblico del social media, riceveranno delizioni prodotti locali.