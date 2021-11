Trasquera, la minoranza chiede le dimissioni del vicesindaco per incompatibilità

La minoranza di Trasquera chiede le dimissioni del vicesindaco Alfredo Del Pedro Pera per il legame familiare di affinità che intercorrerebbe con il neosindaco Geremia Magliocco, un legame che potrebbe causare la nullità degli atti della Giunta. L'affinità famigliare è il vincolo intercorrente tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, a livello normativo sussisterebbero dunque dei problemi di incompatibilità.

“II sindaco -scrive il gruppo di minoranza- non ha sottolineato, come richiesto dalle norme, il proprio legame di affinità con il vicesindaco e componente della Giunta. È stato appurato e comunicato ai sottoscritti sussistere la condizione di 'affinità di terzo grado'. Che entrambi non fossero a conoscenza del proprio grado di affinità ? Perciò, per evitare la nullità degli atti adottati dalla Giunta ne chiediamo le immediate dimissioni da vicesindaco”.