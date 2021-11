Ferrovie, miglioramenti alla stazione di Thun

Le Ferrovie Federali Svizzere ampliano la stazione ferroviaria di Thun, comune del Canton Berna, una delle mete turistiche preferite anche dai residenti del VCO. Le FFS attueranno la legge sull'uguaglianza dei disabili per consente in futuro di salire sui treni senza scalini. ‘’A tal fine – dicono alla FFS - le piattaforme sono rialzate e l'accesso senza gradini alle piattaforme è garantito tramite rampe. Ciò avvantaggerà i viaggiatori con mobilità ridotta, nonché i viaggiatori con carrozzine, valigie con ruote o biciclette . Un ennesima dimostrazione come le stazioni svizzere vengano rivalutate e rammodernate e non abbandonate a se stessa come succede in Italia, dove moltissimi immobili cono ormai diventati preda del degrado. Una politica diversa che va a beneficio dei viaggiatori e del patrimonio immobiliare delle FFS, L'intervento terminerà tra un anno e la stazione sarà pienamente operativa da ottobre 2022.