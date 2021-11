Con la prima neve a Riale apre tutta la pista di fondo

Dopo aver anticipato tutti, inaugurando già lo scorso 30 ottobre la stagione dello sci di fondo (tra le prime località in Italia), grazie alla tecnica dello snowfarming che ha permesso di posare la neve “riciclata” dalla scorsa stagione su 2 km di pista, Riale, in alta Val Formazza, è pronta ad aprire altri km di pista e ospitare così un numero ancora maggiore di atleti e appassionati della disciplina.

La prima sostanziosa neve caduta in questi giorni, decreta infatti il via libera alla stagione “regolare” che prenderà il via sabato 6 novembre. Una stagione che si preannuncia ricca di soddisfazioni per il Centro Fondo formazzino.

Riale, infatti, sta diventando sempre più un punto di riferimento per la disciplina a livello nazionale e internazionale. Alcune nazionali di sci di fondo hanno già “prenotato” il loro posto nei prossimi mesi per svolgere gli allenamenti, come quella della Polonia che a gennaio 2022 arriverà in questo angolo di Piemonte per prepararsi proprio all’appuntamento olimpico. Anche la nazionale francese ha manifestato l’interesse di venire a Riale intorno al mese di novembre.