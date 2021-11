“Bene proposta risorse e incentivi fiscali per gruppi Aib, soccorso alpino volontari vigili del fuoco”

"Accolgo con molto favore l'impegno di diversi Gruppi politici, alla Camera e al Senato, in queste ore in cui si sta discutendo la conversione del Decreto Incendi, per dare risorse economiche e anche incentivi fiscali ai Gruppi Protezione Civile-Antincendio boschivi, del Soccorso Alpino e ai tanti Distaccamenti di volontari dei Vigili del Fuoco. Sono presenze preziosissime per i territori, organizzando un efficace volontariato, mettendo insieme donne e uomini che vogliono bene al territorio e si impegnano, a partire dalla formazione, a gestirlo meglio e a proteggerlo. E a garantire la pubblica sicurezza, anche in aree più complesse, nei piccoli paesi, in zone impervie. È positiva la possibilità, da inserire nel DL Incendi o nella legge di bilancio 2022 per lo sgravio delle imposte indirette per l'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale, da parte delle apposite organizzazioni di volontariato ed Onlus destinato ad attività antincendio e di soccorso di persone. Uncem farà la sua parte, sostenendo questi gruppi e queste richieste, gettando anche ponti tra diverse forze politiche. Sostenere i volontari che si occupano di sicurezza pubblica e dell'ambiente sui nostri territori e nei piccoli Comuni e decisivo. Come Uncem Piemonte lavoreremo anche, con tutte le Delegazioni regionali, per far conoscere i modelli organizzativi dei volontari che esistono da decenni, e funzionano, nella nostra regione".

Lo afferma Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte.