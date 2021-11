Provincia, Lana si tira fuori dalla corsa alla presidenza

Alessandro Lana, sindaco di Piedimulera, non è più il candidato del centrodestra alla carica di presidente della Provincia. Lana ha ritirato la sua disponibilità alla candidatura. Lo ha già comunicato ieri e se non avverranno mutamenti nelle prossime ore il centrodestra dovrà trovare un altro candidato. Papabili? Lucio Pizzi o Claudio Cottini.

Cosa sia successo non si sa. Di certo le motivazioni che hanno indotto Lana a rinunciare sono diverse. Lana non parla, ma di certo alcune posizioni su di lui tenute dal centrodestra non sono piaciute. Per avere un quadro esatto della situazione occorrerà attendere poche ore.

Forse l’abbandono di Lana potrebbe anche rivitalizzare - stranamente - la sua candidatura. Di certo tra le cause c’è anche una posizione critica sulla sua candidatura da parte del suo stesso partito: Fratelli d’Italia. Che per equilibri in regione con situazioni analoghe in altre province avrebbe sacrificato Lana. Nelle prossime ore ci sarà un altro incontro nel centrodestra.