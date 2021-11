Sabato l'evento "Risk-Com", per l'igiene dei neonati durante le emergenze di protezione civile

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte sarà presente il sabato 6 novembre a Torino, presso l’Auditorium Rai di via Rossini, all’evento annuale del Piano Tematico Risk, progetto Risk-Com relativo alla comunicazione dei rischi, in concomitanza con la Giornata regionale della Protezione Civile.

Nella giornata del 6 novembre, nel piazzale dell’Auditorium Rai, sarà possibile visitare gli allestimenti realizzati dalla Protezione Civile della Regione Piemonte e dalle organizzazioni nazionali di volontariato, tra cui Anpas che per l’occasione presenterà il nuovo modulo di igiene neonatale.

Il modulo per la cura e l’igiene dei neonati andrà a completare la Struttura protetta per l’infanzia di Anpas, uno spazio particolare dedicato ai bambini, ideato per dar loro un senso di normalità e sicurezza nei momenti di emergenza. La Struttura protetta per l’infanzia è attrezzata in modo da garantire al bambino sia la parte ludica sia il momento del riposo.

L’evento del Piano Tematico Risk avrà anche una valenza di riconoscimento al volontariato piemontese di protezione civile coinvolto, negli ultimi due anni, anche in relazione all’emergenza sanitaria. Alle ore 18.30 nell’Auditorium Rai la Regione Piemonte consegnerà ai volontari benemerenze per l’impegno profuso nelle recenti emergenze, farà seguito un breve concerto.

Le associazioni Anpas lavorano, fin dall’inizio della pandemia, al fianco degli operatori sanitari, nelle diverse attività connesse all’emergenza Covid-19. Innumerevoli sono stati i soccorsi in emergenza e i trasferimenti di pazienti contagiati da coronavirus, nonché le dimissioni verso le abitazioni e strutture. Tra le attività Anpas di prevenzione legate all’emergenza Covid-19 anche la sorveglianza sanitaria all’interno degli aeroporti e la copertura di postazioni telefoniche del numero verde sanitario regionale 800192020 nonché della consegna a domicilio di mascherine alla popolazione, di generi di prima necessità e di farmaci senza tralasciare gli ordinari servizi sanitari che ogni giorno vengono chiamati a svolgere. Anpas presta inoltre assistenza sanitaria nei centri vaccinali e durante l’esecuzione dei tamponi.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10.301 (di cui 3.986 donne), 5.509 soci, 595 dipendenti, di cui 64 amministrativi che, con 433 autoambulanze, 220 automezzi per il trasporto disabili, 260 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4 imbarcazioni, svolgono annualmente 493.795 servizi con una percorrenza complessiva di 16.035.424 chilometri.