Liceo spezia, cade una lastra dal soffitto nella nuova aula prefabbricata: interpellanza del centrosinistra

Una placca in alluminio di una delle nuove aule prefabbricate del liceo Spezia di Domodossola si è staccata dal soffitto venerdì scorso, fortunatamente colpendo solo di rimbalzo uno degli studenti. Dopo l'incidente il preside Pierantonio Ragozza ha chiamato i tecnici dell'azienda che ha installato i prefabbricati, i quali non hanno riscontrato altre anomalie.

Ora il caso diventa politico: sulla vicenda la minoranza di centrosinistra di Domodossola (DomoDomani e Pd) ha presentato un’interpellanza al sindaco Lucio Pizzi che sarà discussa martedì in consiglio comunale. La scelta della Provincia di utilizzare gli spazi prefabbricati per sopperire alla carenza di aule era già stata oggetto di polemica negli scorsi mesi da parte del Pd, non solo a Domodossola, a Verbania si era opposto a questa soluzione impedendone la collocazione al Cobianchi di Intra.