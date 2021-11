Domo ricorda i caduti di tutte le guerre nella Giornata delle Forze Armate

Si svolgerà domenica 7 novembre la cerimonia di commemorazione per i caduti di tutte le guerre e per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che cade il 4 di novembre, data in cui nel 1918 venne firmato l’armistizio con l’Austria – Ungheria ponendo fine alla sanguinosa Grande Guerra.

Il programma prevede alle 10 la deposizione di una corona al monumento del Milite Ignoto presso il parco della Rimembranza; alle 10,30 avverrà la cerimonia ufficiale al Monumento dei caduti in piazza Madonna della Neve.

Alla cerimonia presenzieranno il sindaco Lucio Pizzi, le associazioni d’arma e partigiane, la celebrazione sarà accompagnata dal Corpo Musicale di Domodossola.

L’orazione ufficiale, quest’anno, è stata affidata alla professoressa Nicoletta Montecchi, dirigente scolastica del 1° e 2° Circolo Didattico di Domodossola.

Alla fine della celebrazione sarà ufficiata una messa a suffragio dei caduti nell’antistante santuario della Madonna della Neve.