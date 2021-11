Cestistica, al PalaRaccagni arrivano i Viking Paruzzaro

Torna sul parquet la Cestistica, che questa sera alle 21.15 al PalaRaccagni sfiderà i Viking Paruzzaro. Una partita difficile, contro una delle favorite per la qualificazione ai play-off.

Per i granata è il terzo match casalingo su quattro in questo avvio di campionato e proprio per questo l'imperativo è mantenere il fattore campo.

"Rispetto alla scorsa settimana- sottolinea il presidente della Cestistica, Nicola Guerra- abbiamo un rientro importantissimo per noi, vale a dire quello di Simone Cerutti che ha smaltito i postumi dell'influenza che lo ha costretto al forfait con Novara".

"La squadra si è allenata bene ed ho sensazioni positive: certo ci misureremo con una squadra forte e strutturata, che non ha punti deboli e che specialmente sotto canestro ha qualità e fisicità. Confidiamo che una mano ce la possa dare il pubblico, che può essere il valore aggiunto in un match che si annuncia molto tirato" conclude Guerra