Trontano, un rilevatore di velocità sulla strada per Masera

Anche un rilevatore di velocità oltre ai semafori ‘intelligenti’. Trontano prosegue la sua linea di severità nel controllo del codice della strada.

In questi anni l’amministrazione comunale ha installato, a Cosasca e sulla provinciale per Masera, due semafori che regolano il traffico, strumenti che servono in particolare a far rispettare la velocità.

Ora, sempre in questo disegno complessivo di controllo sulle infrazioni al Codice della strada , l’amministrazione Viscardi ha deciso di dotarsi di un sistema di rilevazione velocità in postazione fissa da posizionare in località Melezzo, all’intersezione tra Via Provinciale di Masera e Via Strada Vecchia.