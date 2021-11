Consegnate al sindaco Pizzi 120 firme raccolte dal Comitato Borgo della Cultura

Il comitato spontaneo composto da residenti del centro storico di Domo ha consegnato al sindaco Lucio Pizzi una lettera e le firme raccolte per chiedere maggiore sicurezza e un miglior decoro urbano che, a detta dei residenti, spesso viene a mancare, specialmente nei fine settimana.

Al Sindaco di Domodossla

Gent.mo Sig. Sindaco

in data odierna consegniamo le firme dei cittadini che sostengono il Comitato del Borgo della Cultura.

Come già avuto modo di dirle in altre occasioni, il Comitato nasce spontaneamente per mettere in rilievo alcune problematiche relative alla comune convivenza con l'intento di collaborare con l'Amministrazione Comunale e le Istituzioni tutte.

I temi già sottoposti alla sua attenzione hanno diversi livelli di importanza e richiedono ovviamente diversi livelli di intervento.

In effetti le questioni poste vanno dalla pulizia della città (deiezioni canine, mozziconi di sigarette, rifiuti ecc.), all'utilizzo degli spazi comuni in maniera impropria (piazze e vie utilizzate come campi da pallone), alla questione ancor più importante ed urgente della quiete pubblica compromessa dagli schiamazzi diurni e soprattutto notturni, dall'eccessivo utilizzo di alcool e, a volte, da episodi di violenza.

L'intento generale, comunque, è quello di ricercare tutti insieme le soluzioni migliori per costuire una città ancora più bella, ancora più pulita. Una città gentile.

Su questo versante noi ci saremo e profonderemo ogni azione per una proficua collaborazione con l'Amministrazione e le altre Istituzioni competenti.

Le auguriamo pertanto un buon lavoro e siamo certi che i temi posti, che richiederanno certamente analisi ed interventi inportanti e duraturi nel tempo, potranno essere risolti attraverso il dialogo e la ricerca delle azioni più idonee a far crescere una civile convivenza basata sul reciproco rispetto.

Comitato del Borgo della Cultura