Antrona, si lavora per aprire ai turisti le Miniere del Taglione

Proseguono le attività legate al progetto Interreg Mineralp che si propone il recupero e la diffusione di conoscenze legate al patrimonio estrattivo del territorio montano. In Valle Antrona, attraverso l’azione delle Aree Protette dell’Ossola, sono previsti un complesso sistema di interventi di recupero e valorizzazione a fini turistici di siti minerari dismessi con la Miniera del Taglione, lo sviluppo di un polo espositivo e iniziative di promozione e formazione di guide.

Il 20 settembre la Valle Antrona è stata luogo di incontro tra tutti i partner del progetto. Si è infatti tenuto il comitato di pilotaggio presso la sala conferenze di Casa Vanni. L’incontro è il primo in presenza dall’avvio dell’emergenza sanitaria ed ha permesso un confronto tra i partner su quanto realizzato e sulle attività previste nell’ultimo anno di progetto.Il pomeriggio è stato dedicato alla visita della Miniera del Taglione, oggetto di interventi infrastrutturali per renderla accessibile al pubblico. Sono infatti in fase di conclusione i lavori di riqualificazione e valorizzazione del sito minerario dismesso.

L’importo è di circa 56mila euro e sono realizzati a valle di un percorso che ha portato l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, in convenzione con il Comune di Antrona Schieranco, ad ottenere dalla Regione Piemonte la concessione mineraria a scopo turistico e culturale della miniera stessa.La Presidente delle Aree Protette dell’Ossola, Vittoria Riboni, afferma che “Il lavoro di preparazione è stato lungo ed articolato ma ha permesso di offrire alla Valle Antrona un’ulteriore opportunità di valorizzazione turistica delle bellezze e delle peculiarità del territorio. Crediamo fortemente in questo progetto e contiamo di poter aprire le visite al pubblico nel corso del 2022”.