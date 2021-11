I Carabinieri scoprono 5 'furbetti' del Reddito di Cittadinanza

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Domodossola, unitamente a quelli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Verbania, hanno deferito in stato di libertà 5 persone di origine marocchina, delle quali 4 facenti parte del medesimo nucleo famigliare: Q.A.E. 24enne, E.J. 25enne, E.A. 60enne, E.S. 57enne, E.S. 37enne, residenti tra Domodossola e i comuni limitrofi, perché ritenuti responsabili di avere indebitamente percepito il reddito di cittadinanza.

I controlli effettuati ed i minuziosi accertamenti esperiti, hanno consentito ai militari dell’Arma di far emergere importanti elementi di reità a carico dei denunciati e di ricostruire i periodi in cui il beneficio è stato percepito senza alcun valido titolo, stimando le cifre sottratte dalle casse dello Stato. I denunciati, sono stati ritenuti responsabili di aver omesso di comunicare all'I.N.P.S. del Verbano- Cusio-Ossola di non essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento dell’emolumento, nel caso specifico poiché “hanno falsamente dichiarato di risiedere sul territorio nazionale da almeno 10 anni”, ricevendo nei mesi scorsi denaro che complessivamente ammonta ad oltre 15000 euro.

I malfattori, pertanto, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’Art.7 del D.L. 4/2019 (indebita percezione reddito di cittadinanza).