Dal 4 dicembre a Crodo tornano i presepi sull'acqua

Quasi sessanta presepi, installazioni artigianali, fra tradizione e sperimentazione, con un comune denominatore: l'acqua di fontane, antichi lavatoi e rii. Una ricetta semplice e vincente, che nelle passate sei edizioni ha richiamato un pubblico numerosissimo alla scoperta del territorio di Crodo e delle sue caratteristiche frazioni e che anche quest'anno caratterizzerà l'evento in programma dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Una nuova edizione fortemente voluta dal Comune di Crodo, che la organizza grazie alla grande e preziosa passione dei curatori e con la collaborazione dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola. Con l'edizione di quest'anno l'amministrazione crodese ha anche voluto siglare un gemellaggio con la manifestazione "Terninpresepe", in programma dall'8 dicembre nel cuore dell'Umbria.

Per visitare i presepi non ci sarà obbligo di Green Pass (la certificazione è invece necessaria per partecipare alle visite guidate con minibus organizzate dall'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola). Sul sito www.crodoeventi.it sono già online tutti i dettagli, il programma delle escursioni guidate, le info utili e la mappa completa (disponibile anche in versione cartacea presso l'info point aperto tutti i giorni, eccezion fatta per il 25 e 26 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022).

Presepi sull'acqua è un evento diffuso e rappresenta oggi una delle manifestazioni natalizie più particolari nel ricco panorama nazionale. Crodo e le sue frazioni di montagna ospitano quest'anno un percorso di magia ed emozioni tra quasi sessanta presepi, sempre fruibile, di giorno e di sera, quando le luci dei presepi rendono ancor più carica di suggestione la visita lungo strade, sentieri e mulattiere che portano dai 500 metri di Crodo ai 1200 metri d'altitudine dell'Alpe Foppiano.

Una gita a Presepi sull'acqua diventa anche occasione per scoprire le meraviglie ambientali della Valle Antigorio e le eccellenze gastronomiche racchiuse come tesori tra le vette: immancabile dunque una sosta nei ristoranti locali, in grado di proporre deliziosi piatti gourmet a km 0, così come presso produttori e artigiani del gusto, tra formaggi d'alpeggio, prelibatezze da forno, erbe officinali e salumi di alta qualità. Strutture ricettive accoglienti, centri benessere e il vicino polo termale di Premia (che riaprirà proprio nel mese di dicembre dopo importanti lavori di ammodernamento) completano l'offerta del territorio.

Il percorso può essere effettuato interamente a piedi (per i più allenati) oppure attraverso alcuni tratti in auto e poi, tra borghi e frazioni, rigorosamente lungo mulattiere e percorsi pedonali, in una vera e propria "caccia al presepe", anche attraverso le escursioni guidate con accompagnatori naturalistici e con minibus.